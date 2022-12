Mers, cos'è l'influenza del cammello temuta tra i tifosi di rientro dal Qatar

Secondo diversi media britannici l'Agenzia per la sicurezza sanitaria inglese, la UK Health Security Agency (UKHSA), ha avvisato i medici del Paese sul rischio di potenziali casi di Mers tra i tifosi di ritorno dalla Coppa del Mondo in Qatar. Un avviso simile è stato emesso anche dal ministero della Salute australiano.

La Mers , Sindrome Respiratoria medio-orientale (Mers-CoV - Middle East respiratory syndrome coronavirus infection), chiamata anche "influenza del cammello", è una malattia respiratoria rara ma potenzialmente letale, i cui sintomi includono febbre, tosse e vomito. È causata da un virus zoonotico che può, cioè, essere trasmesso dagli animali (in questo caso i cammelli) alle persone.

Secondo la World Health Organization da aprile 2012 a ottobre 2022 sono stati rilevati un totale di 2600 casi confermati di Mers, con 935 decessi, per una mortalità pari al 36%. La maggior parte dei casi è in Arabia Saudita, 2193 con 854 decessi (39% di mortalità).

Cinque i casi nel Regno Unito fino ad oggi, con l'ultima segnalazione risalente all'agosto 2018.