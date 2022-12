L'Alta Corte tedesca respinge il ricorso contro la riforma del Mes, via libera alla ratifica

Via libera alla ratifica del fondo salva stati Mes in Germania. La Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso di sette deputati liberali contro la legge che permette le modifiche del Mes. Lo ha annunciato su Twitter la stessa Corte tedesca. I ricorrenti non hanno spiegato in modo esaustivo dove sarebbero lesi i loro diritti, secondo gli alti togati. Il presidente della Repubblica a questo punto potrà firmare la legge. Ora il governo italiano deve decidere se onorare o meno l'impegno assunto dai governi precedenti a proposito della ratifica.

“Accolgo con favore la decisione della Corte costituzionale tedesca sul Trattato del Mes. Si tratta di un passo importante che apre ora la strada alla sua ratifica da parte della Germania”, scrive in un tweet il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe.

Tutti gli altri Stati dell'area euro hanno ratificato le modifiche al trattato del Mes. L'Italia ha sempre confermato l'impegno alla ratifica (che deve essere decisa dal Parlamento) nelle sedi europee. Nel governo Conte 2 l'M5s ha frenato.

La decisione dell'Eurogruppo di procedere con la riforma del Mes è del 30 novembre 2020, quando venne fissato l'obiettivo di firmarlo il gennaio successivo per aprire poi il processo di ratifica. Durante il governo Draghi è stata ribadita la volontà per la ratifica ma non è stata concretizzata: all'opposizione dei 5 Stelle si è affiancata quella della Lega, allora parte del governo. Quanto a Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni tre anni fa partecipò a una manifestazione davanti alla sede del Consiglio Ue a Bruxelles contro le modifiche al trattato Mes parlando di “resa incondizionata agli interessi tedeschi”.

Il 30 novembre la maggioranza ha votato una mozione che “impegna il governo a non approvare il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes alla luce dello stato dell'arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull'evoluzione del quadro regolatorio europeo”. Con la riforma il Mes ha ampliato gli strumenti per fronteggiare le crisi finanziarie dei paesi membri sotto vari gradi di condizionalità e potrà assolvere al ruolo di 'common backstop' (finanziatore di ultima istanza) per la risoluzione bancaria. Va ricordato che nessun paese ha voluto ricorrere al Mes per finanziare le spese per l'emergenza sanitaria allo scoppio della pandemia per timore dello stigma implicito, secondo molti, nel solo fatto di ricorrervi.

"La Corte costituzionale federale tedesca ha bocciato il ricorso sul Meccanismo europeo di stabilità e la Germania si prepara dunque a ratificare il Trattato che lo istituisce. Lo scorso 30 novembre alla Camera la maggioranza ha bocciato le mozioni di Azione-Italia Viva per l'immediata ratifica del Mes, facendosi scudo proprio del fatto che il trattato fosse sub iudice in Germania. Nella mozione di maggioranza presentata in quell'occasione e approvata si impegnava il governo a "non approvare il disegno di legge di ratifica della riforma del trattato istitutivo del MES alla luce dello stato dell'arte della procedura di ratifica in altri Stati membri". Bene. Adesso non ci sono più alibi: la Germania ratificherà il trattato. Si avvii subito l'iter per la ratifica anche in Italia: dal Mes possono arrivare risorse fondamentali per il nostro Paese e per il sistema sanitario". Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.