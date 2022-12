La Messa della Notte di Natale di Francesco: "Penso ai bambini divorati dalle guerre"

Una Notte di Natale piena di fedeli tra le navate della Basilica di San Pietro, come ai tempi di prima della pandemia. Ma un Natale pieno di nuove sfide e di nuove minacce - a cominciare dalla guerra in Ucraina - che il Papa affronta e alle quali risponde con un messaggio di pace e di speranza nella sua omelia. L'omelia del Papa: “Penso ai bambini divorati dalle guerre” “Sappiamo tante cose sul natale ma ne scordiamo il significato”, ha detto Francesco ed ha esortato a ritrovarlo guardando la mangiatoia, simbolo del natale e della venuta di Gesù sulla Terra, che significa tre cose: vicinanza, povertà e concretezza. La mangiatoia, suggerisce Francesco è il luogo vicino dove si trova il sostentamento. Dalla mangiatoia gli animali prendono il cibo per sopravvivere, mentre nel mondo una umanità insaziabile di potere e soldi consuma i propri simili, ha detto il Pontefice: “Penso ai bambini divorati dalle guerre e dalle ingiustizie”. Il Papa non menziona mai l'Ucraina ma inevitabilmente è lì che va il pensiero. “Dio nella mangiatoia si fa prossimo e umile e ci dice che lui è con noi”, continua il Pontefice, "Natale vuol dire che Dio è vicino, rinasca la fiducia”. Mangiatoia è povertà, è semplicità, ricorda il Papa. Gesù nasce tra i poveri e gli umili che gli vogliono bene e fa emergere quali siano le vere ricchezze della vita. Non è nel lusso che si trova la verità. "E noi siamo chiamati a essere una Chiesa che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri. Certo, non è facile lasciare il caldo tepore della mondanità per abbracciare la bellezza spoglia della grotta di Betlemme, ma ricordiamo che non è veramente Natale senza i poveri - A Natale Dio è povero, rinasca la carità”.

L’amore di Dio è concreto, dice Francesco, Gesù non parla tanto di povertà, ma la vive e la abbraccia, non vuole parole ed esteriorità ma ci chiede una fede concreta, fatta di azioni. “E allora su di Lui non bastano più le teorie, i bei pensieri e i pii sentimenti. Gesù, che nasce povero, vivrà povero e morirà povero, non ha fatto tanti discorsi sulla povertà, ma l’ha vissuta fino in fondo per noi”, quindi il Papa invita tutti a non far passare il Natale senza compiere un gesto d’amore, soprattutto verso chi ne ha più bisogno perché nessuno deve scoraggiarsi: “Rinasca la speranza”.

Anticipata anche quest'anno la messa di Natale alle 19:30, Papa Francesco è arrivato in San Pietro in sedia a Rotelle e durante l'omelia è sembrato affaticato. Piena la basilica vaticana, settemila i fedeli presenti ma molte persone, fonti vaticane dicono oltre tremila, hanno seguito la celebrazione anche da Piazza San Pietro attraverso i maxischermi. Era da prima della pandemia che non si registrava una presenza così cospicua di fedeli alla celebrazione natalizia e si è tornati a scambiarsi un gesto di pace. Oggi il Pontefice aveva inviato un videomessaggio agli operatori e ai volontari dell'associazione Mensajeros de la Paz (Messaggeri della Pace): "Aiutate a porre fine ai conflitti, in modo che possa seguire la pace. La pace nel mondo in questo triste momento, ma anche la pace più piccola, la pace delle piccole città, la pace delle piccole famiglie che hanno bisogno della pace di ogni persona. Messaggeri di pace, continuate a fare casino, perché questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. Che Dio vi benedica, che la Madonna abbia cura di voi - ed ha aggiunto - E per favore, pregate per me"

