"Siesta" prima della messa di Natale: il vescovo sbaglia l'orario della sveglia e non la celebra

L'attesa dei fedeli, l'apprensione per l'assenza del vescovo che doveva celebrare la messa di Natale. Ma niente, il presule non c'è. Al suo posto, don Mirco Miotto, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano. Sfortunato protagonista della vicenda, che strappa certamente un sorriso, mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

A rivelare l'imprevisto è stato lui stesso nel corso della Messa di Santo Stefano. "Vi ho fatto prendere quasi un 'colpo'. C'era la messa alle 24; alle 21 - ha raccontato - avevo finito di mangiucchiare qualcosa e mi ero messo in poltrona, e mi son detto di mettere una sveglia. Senonché, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa alle 10.50, quindi non ha suonato. A un certo punto sento bussare, ed era venuta una coadiutrice, preoccupata che mi fosse successo qualcosa...".

A quel punto i fedeli hanno riso e applaudito mons. Pizziolo che si è scusato sottolineando che "non dobbiamo avere orrore dei nostri sonni e delle nostre debolezze".