Messico: due sicari sparano e uccidono un giudice nello stato di Zacatecas

Due sicari in moto hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco un giudice nello Stato messicano di Zacatecas dopo avergli teso un'imboscata mentre guidava sabato la sua auto nel quartiere Bonito Pueblo a Guadalupe. Lo riferisce il portale di notizie Zacatecas Online.

Soccorso, il giudice Roberto Elías Martínez è stato trasferito in un ospedale in una condizione di morte celebrale ma i sanitari, che hanno cercato di salvargli la vita, hanno dichiarato il suo definitivo decesso. Il presidente della Corte superiore di giustizia di Zacatecas ha ricordato Martínez via Twitter come "uno dei suoi giudici più competenti e impegnati nell'alto valore della giustizia".

“La Corte di Zacatecas è in lutto. Pochi minuti fa è morto uno dei suoi giudici più competenti e impegnati nell’alto valore della giustizia. L’assassinio del giudice Roberto Elías Martínez ci oltraggia e si aggiunge alla disperata richiesta di pace a Zacatecas”, ha scritto su Twitter il presidente della Magistratura di Zacatecas, Arturo Nahle García.Parlando con ‘El Universal’ Nahle ha poi riferito dell' ”indignazione” dei magistrati, ricordando che sono morti più di 100 giudici.

Da parte sua il governatore dello Stato, David Monreal Ávila, si è rammaricato per la morte del magistrato e ha condannato l'attacco, invitando l'ufficio del procuratore generale dello stato a catturare i responsabili