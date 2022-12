In arrivo un caldo Natale con temperature medie da record

Sole e bel tempo a Natale, ma non solo. Il meteo favorevole potrebbe durare fino alla fine dell’anno. Grazie all'arrivo di un robusto anticiclone africano le giornate della Vigilia e di Natale avranno temperature sopra la media anche di 8-10 gradi, su tutta la Penisola, da Nord a Sud. Il clima mite si godrà soprattutto in alta quota, mentre nei bassi strati si potrebbero verificare nebbie e nubi basse, localmente persistenti, sulla Pianura Padana. La prossima settimana dovrebbe essere ancora in gran parte all'insegna della stabilità.

Per chi ha scelto le vacanze sugli sci è atteso un bel sole sulle Alpi, con lo zero termico oltre i 3.000 metri. Purtroppo quando si scende a 2.000 metri è facile che si incontri la pioggia, come prevista in Valle d’Aosta tra oggi e domani, in particolare sulla zona del Bianco.