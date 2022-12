Migranti: a Lampedusa attracca nave Ong, sbarcate 33 persone

Sono 33 gli egiziani che, durante la scorsa notte, sono stati sbarcati, al porto commerciale di Lampedusa, dalla motonave della Ong tedesca Louise Michel. Il natante era stato autorizzato all'attracco. Il gruppo, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, era partito alle 10 del 6 dicembre da Sabratha, in Libia. Restano in attesa di un porto sicuro, invece, gli oltre 500 migranti a bordo delle navi Geo Barents e dell' Humanity 1. Tra loro pure donne e minorenni non accompagnati.

Restano difficili le condizioni all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola ci sono 1.068 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti. Gli ultimi ad arrivare sono stati i 33 naufraghi soccorsi in acque internazionali al largo della Libia. Ieri in 250 hanno lasciato l'isola su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, che lavora senza sosta per alleggerire la pressione sul centro. Il maltempo ha bloccato i traghetti con cui gli ospiti della struttura vengono condotti a Porto Empedocle.