Migranti, naufragio a Lampedusa: morta una bimba di due anni

E' deceduta al Poliambulatorio di Lampedusa la bambina (e non il bambino come scritto in precedenza) di due anni che era sulla barca affondata nella tarda mattinata a circa 10 miglia a Sud di Lampedusa. La piccola, che viaggiava con la madre, era arrivata al poliambulatorio con sindrome di annegamento. I medici sono riusciti invece a rianimare, effettuando il massaggio cardiaco, un bambino che era sullo stesso barcone e, come tutti gli altri profughi, era finito in acqua ed era in gravi condizioni. Al Poliambulatorio ci sono anche un paio di persone con ustioni da carburante e altrettante con sindrome da annegamento

A bordo dell'imbarcazione, soccorsa dalla Guardia Costiera a dieci miglia dalla costa di Lampedusa, c'erano 43 persone originarie di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun, comprese nove donne e tre minori.

Non è chiaro al momento, se i migranti siano stati trovati direttamente in acqua o se il barchino sul quale viaggiavano si sia ribaltato successivamente.

I superstiti del naufragio hanno riferito di essere partiti alle 22 di ieri da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa per effettuare la traversata con la barca in ferro che è affondata in tarda mattinata.

All'improvviso, l'isola è tornata in allarme e da molo Favarolo, così come dal Poliambulatorio, è un continuo via vai di soccorritori e forze dell'ordine. Anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha appena ricevuto sull'isola il vice premier Matteo Salvini, è in costante contatto con le forze dell'ordine e i medici del presidio ospedaliero.