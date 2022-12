Mihajlovic: aperta la camera ardente in Campidoglio, molte le persone in fila

Aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic in Campidoglio. Già molte le persone che sono in fila per dare l'ultimo saluto al calciatore e allenatore, alcune con la sciarpa della Lazio.

Qualche tifoso è in lacrime. Sarà aperta al pubblico presso la Sala della Protomoteca, fino alle 18 di oggi.

Molti i tifosi di Lazio e Bologna presenti che stanno entrando, sul feretro di Sinisa è stata appoggiata poco fa una sciarpa del Bologna calcio. Presenti in prima fila - oltre all'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato - la moglie dell'ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di Mihajlovic.