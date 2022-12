Milano-Cortina, il nuovo logo e le prime immagini di quello che sarà l'evento olimpico 2026

"Sulle opere si va avanti fino in fondo. Le Olimpiadi 2026 verranno realizzate in pompa magna, come previsto", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa di fine anno svoltasi ieri a Venezia.

Salvini chiede accelerazione sui lavori

I tempi di alcune opere per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 "non sono compatibili". Lo ha detto ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante la visita del cantiere della Lecco-Ballabio colpita da una frana. "Ho fatto una riunione con il commissario straordinario Valerio Sant'Andrea questa settimana - ha detto - e ho chiesto lo stato d'avanzamento di tutte le infrastrutture". "L'obiettivo - ha spiegato - è correre, appaltare, cantierare, commissariare, completare il maggior numero di opere possibili". "Per alcune - ha aggiunto - come la tangenziale di Tirano, i tempi non saranno compatibili con l'evento, stiamo accelerando".