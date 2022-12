La fuga dal "Beccaria": si costituisce il quinto ragazzo evaso, è un 19enne

Disposto il giudizio per direttissima. E' stato arrestato per evasione dagli agenti della Squadra Mobile il 19enne, tra i sette ragazzi fuggiti il giorno di Natale dall'istituto penale per minori “Cesare Beccaria” di Milano, che si è presentato alla Questura del capoluogo lombardo per riconsegnarsi. Il gruppo era composto da cinque italiani, un ecuadoriano e un marocchino.

E' il quinto giovane individuato dalle forze di polizia o costituitosi. Sono rimasti due, pertanto, i ragazzi ricercati, entrambi italiani.

Ieri l'arresto del quarto evaso, rintracciato e riportato in istituto. Il giovane - un 17enne di nazionalità marocchina - si trovava in piazza Marinai d'Italia a Sesto San Giovanni, quando è stato arrestato dai carabinieri allertati da una segnalazione per rumori molesti. Un elemento da sottolineare: la telefonata che ha avvisato i militari parlava già di un 'evaso', anche se non in modo specifico. Il particolare, appreso oggi, spiega anche perché i carabinieri siano intervenuti in forze per una banale segnalazione di quel tipo. E' ancora poco chiaro come mai il cittadino abbia ipotizzato la presenza di uno dei ragazzi fuggiti dal Beccaria.