Milano strappa un debole rialzo, unica in Europa

Chiusure a due velocità per le borse europee, all'inizio di una settimana cruciale: domani è attesa l'inflazione americana, mercoledì la Federal Reserve deciderà il prossimo rialzo dei tassi e giovedì lo farà la Bce.

In questo clima di attesa, Milano chiude a +0,11%, mentre gli altri listini terminano in calo: Londra -0,37%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,45%.

Nel frattempo Wall Street procede positiva: gli investitori per domani si attendono una nuova flessione dell'inflazione, a indicare che il picco inflattivo potrebbe essere già stato raggiunto.

Domani il Consiglio straordinario sull'energia. Sul price cap per il gas però nulla sembra scontato. Non tutti i paesi vogliono l'intesa, riferiscono fonti da Bruxelles. Nel frattempo sul mercato di Amsterdam il gas naturale risale a oltre 136 euro per megawatt/ora.