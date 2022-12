Milano, violenze e rapine del Capodanno 2022, altri 4 arresti

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, per 4 giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni, gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale di gruppo e di rapina aggravata. Ad un anno di distanza dagli episodi di violenze di gruppo commesse contro alcune ragazze, la notte di Capodanno del 2022, in occasione dei festeggiamenti in piazza.



Foto Archivio Ansa Arresti di minorenni per violenze a Milano

Continuano le indagini della procura, sono stati accertati abusi nei confronti di 11 vittime in totale in cinque episodi distinti. Erano finiti in carcere quattro giovani, tra cui due minorenni, e sono indagati quasi una ventina di ragazzi, che avrebbero fatto parte del "branco" che si è mosso in più gruppi.