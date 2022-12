Artemis 1, missione compiuta. La capsula Orion è ammarata nel Pacifico

La missione Artemis 1 è stata completata con pieno successo. La capsula Orion è tornata alle 18.39 in punto sulla Terra dopo aver visitato la Luna ed essersi avventurata nello spazio più remoto mai raggiunto da un veicolo spaziale progettato per equipaggio. Sulla navicella non c'era un equipaggio, ma dei manichini a bordo della capsula simulavano la presenza di astronauti, in vista di una prossima missione umana.

È durata 26 giorni la missione simbolo del ritorno alla Luna e del veicolo della Nasa, costruito dall'americana Lockheed Martine il cui modulo di servizio è stato realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) con un importante ruolo dell'Italia, con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la sua industria.

L'ammaraggio, per una coincidenza, è giunto esattamente a 50 anni dall'ultimo allunaggio del programma Apollo, avvenuto nel 1972 con la missione Apollo 17.

L'ingresso della capsula Orion nell'atmosfera c'è stato alle 18,20 alla quota di circa 122 chilometri. Il veicolo è entrato nella parte più alta dell'atmosfera, scendendo in un paio di minuti alla quota di circa 60 chilometri, e poi, come un ciottolo scagliato sull'acqua, è rimbalzato in alto risalendo alla quota di circa 90chilometri. Poi è cominciata la discesa vera e propria. Dopo un minuto e mezzo dall'ingresso nell'atmosfera, l'attrito e le temperature superiori a 2.500 gradi hanno avvolto il veicolo nel plasma, una sorta di nube di particelle elettricamente cariche che per circa cinque minuti ha interrotto le comunicazioni fra Orion e il centro di controllo a Houston.