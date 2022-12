Obbligo di casco e targa per i monopattini, riunione al ministero dei Trasporti

Introdurre l'obbligo di casco e targa per i monopattini elettrici. Se ne è discusso questa mattina in una riunione al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). Per il momento è soltanto un'ipotesi, ma a gennaio i tecnici del Mit si riuniranno per formalizzare questa e altre proposte e, in una seconda fase, saranno coinvolti anche altri soggetti tra cui il ministero della Giustizia.

Come precisato in una nota, la riunione "è stata l'occasione per fare il punto della situazione su incidenti, funzionamento della patente a punti, sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e prevenzione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici. È stato deciso un incremento dei controlli, anche nelle fasce notturne".

"Tra i temi discussi - evidenzia sempre il Mit - la necessità di un ulteriore giro di vite nei confronti di chi provoca incidenti stradali sotto l'effetto di alcol o droga. Focus particolare su monopattini e sulle strategie per la tutela dei ciclisti. Nel primo caso è sul tavolo l'idea di rendere obbligatorie targhe e casco. A gennaio verrà convocato un tavolo con i tecnici per stilare le proposte normative e regolamentari. Il tavolo sarà allargato, poi, ad altri soggetti come il ministero della Giustizia".