Addio a Maxi Jazz. Il frontman dei "Faithless" ci ha lasciato a 65 anni

Se n'è andato a 65 anni Maxi Jazz, frontman londinese del gruppo , morto nella sua casa della capitale britannica. Jazz, il cui vero nome era Maxwell Fraser - componente attivo della Soka Gakkai, la scuola buddhista giapponese - si è spento venerdì scorso. In un tweet la stessa Sister Bliss, pseudonimo di Ayalah Deborah Bentovim, tastierista, produttrice discografica e disc jockey britannica, ex compagna di band dei Faithless, ha scritto che Jazz è morto "serenamente nel sonno". Non è stata rivelata la causa del decesso.

I Faithless incisero nel 1996 l'album di debutto, "Reverance", tra i cui brani spicca "Insomnia", considerato uno dei più popolari pezzi dance di tutti i tempi.

L'album successivo, "Sunday 8PM" (1998), è stato nominato per il Mercury Music Prize, con il singolo di successo "God Is A DJ" che ha fatto guadagnare al gruppo una nomination per i Brit Award.

La band ha inciso otto album fino al 2011, anno in cui si è sciolta. Jazz l'ha poi ricostituita dal 2015 al 2016. In seguito ha formato un proprio gruppo, “Maxi Jazz & The E-Type Boys”. Per i Faithless, Maxi è stato fondamentale sia sul fronte testi che per il suo lato performativo, da trascinatore - dallo stile unico e irripetibile - qual era.