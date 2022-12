Il lago ghiacciato non regge e cadono nell'acqua gelida: morti 3 bambini in Inghilterra

Tre bambini di 8, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il fatto avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park.

I bambini stavano giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto e sono finiti nell'acqua gelida. Quando sono stati soccorsi erano già in gravissime condizioni. Le ricerche continuano sul luogo della tragedia mentre la polizia cerca di stabilire esattamente cosa sia successo e se qualcun altro sia caduto in acqua. Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto basse, -15 gradi in Scozia.

Secondo le testimonianze raccolte potrebbero essere cadute in acqua fino a sei persone. Già ieri sera il comandante locale dei vigili del fuoco Richard Stanton, aveva però dichiarato che "data la temperatura dell'acqua, l'età di chi è entrato e il tempo trascorso in essa, non si tratta più di un'operazione di soccorso" ma piuttosto rivolta ad un eventuale recupero di corpi. I primi a soccorrere i bambini erano state alcune persone sulla riva del lago, poco dopo sono arrivati gli agenti di polizia e in seguito i vigili del fuoco specializzati nel salvataggio in acqua.

I bambini recuperati dal lago in arresto cardiaco sono stati subito sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e portati negli ospedali della vicina Birmingham.