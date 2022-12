Giappone, morto a 73 anni il "cannibale" Issei Sagawa

Era 1981 quando Issei Sagawa, soprannominato il "cannibale giapponese" era studente all'università della Sorbona, di Parigi. Una sera invitò a cena una compagna di studi, l’olandese Rene'e Hartevelt. Le sparò e poi dopo averla fatta a pezzi la mangiò. Diverse parti vennero trovate nel congelatore.

Issei Sagawa, soprannominato il “cannibale giapponese” venne arrestato dopo pochi giorni. "Mangiarla è stata un gesto supremo d'amore" disse agli agenti.

Venne riconosciuto infermo di mente, e rinchiuso in un ospedale psichiatrico in Francia. Nel 1985 fu estradato in Giappone dove fu rimesso in libertà. Viveva in un appartamento alla periferia di Tokyo.