È morto Gerardo Bianco: fu ministro ed esponente storico della Democrazia Cristiana

È morto stamattina a Roma all'età di 91 anni Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia cristiana ed ex ministro della Pubblica Istruzione. Bianco è scomparso per un improvviso peggioramento dopo un intervento che aveva subito.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appreso "con stato d'animo di tristezza" la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco, "leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità". Lo riferisce un comunicato del Quirinale.



“Gerardo Bianco era un uomo libero, colto, coraggioso, buono. Senza di lui non sarebbe nato l’Ulivo e soffriva che questo non gli fosse pienamente riconosciuto. Era antico e moderno insieme, custode della nobiltà della politica ma capace di capire il nuovo. Uno dei Grandi della Democrazia Cristiana. Per me un amico e un maestro. Ciao Gerardo”. Così il senatore democratico, Dario Franceschini.



"Gerardo Bianco è stato un maestro impareggiabile, il migliore dei democristiani, anche nel dissenso. La sua storia è stata quella di un grande uomo di libertà. Per me è un momento di dolore assoluto che mi unisce alla famiglia e alla comunità di amici che non lo ha mai lasciato solo". Cosi' Gianfranco Rotondi commenta la scomparsa di Gerardo Bianco, avvenuta questa notte a Roma.