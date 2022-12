Morto nel sonno Brad William Henke, l’attore di “Orange Is the New Black” e “Lost”

Sheree Cohen, l'agente di Brad William Henke, ha dichiarato alla rivista statunitense “The Hollywood Reporter” che l'attore è morto martedì 29 novembre nel sonno. Non sono state fornite le cause del decesso. L'ex atleta aveva intrapreso con successo la carriera di attore e interpretato una trentina tra film e serie televisive di fama internazionale come “Lost”, “Justified”, "Law & Order”, “Life on Mars”, “Shameless”, “Criminal Minds”, “Bones” e “The Office” .

Henke era anche la guardia carceraria Desi Piscatella nella quarta e quinta stagione di "Orange Is the New Black" di Netflix ed è stato tra i co-protagonisti della serie ad essere premiato con lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una commedia nel 2016.

Dopo che il suo personaggio è stato ucciso, alla fine della quinta stagione, Henke aveva dichiarato che interpretare la parte del cattivo era stato "un dono e un onore" .

A quanto riporta il sito Tmz.com, il suo manager, Matt Del Piano, lo ricorda così: “Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”.