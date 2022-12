Fabio Quartararo si frattura la mano sinistra durante un allenamento in motocross

"Ho avuto una piccola frattura, ma non è necessario nessun intervento chirurgico", così il pilota francese in un tweet.

L’incidente durante un allenamento in motocross nella giornata di ieri, domenica.

Il 23enne della Yamaha, secondo nel Mondiale MotoGP 2022 alle spalle di Francesco Bagnaia, ha postato una foto sui social con la mano sinistra fasciata.

Per fortuna, nessuna preoccupazione per il campione che però ammette: “Serve solo tempo per recuperare".

Potrà però essere tra i grandi protagonisti dei primi test che si svolgeranno il 5 febbraio in Malesia.