Mourinho prossimo ct della Nazionale portoghese, continua il pressing della Federazione

La Federcalcio portoghese insiste, vuole Josè Mourinho al posto di Fernando Santos continua per allenare la Nazionale rosso-verde. Secondo il giornale sportivo "A Bola", per il 26 sarebbe in programma un incontro con Fernando Gomes, presidente della Federazione. Si ipotizza anche un doppio incarico.



Mourinho è sotto contratto con i giallorossi fino al 2024 e la Roma non ha alcuna intenzione di lasciar partire il tecnico, soprattutto a stagione in corso.

Oggi la Roma disputa l'ultima amichevole in Algarve contro gli olandesi dell'RKC Waalwijk per poi fare rientro nella Capitale mentre lo Special One si tratterrà in patria per passare il Natale in famiglia.