Muore operario durante lavori per metanodotto in Umbria

Un operaio di 36 anni, residente nella provincia di Avellino, è morto mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo, in provincia di Terni. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con la squadra del distaccamento di Orvieto. L'incidente è avvenuto in località Viceno.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e gli operatori dell'Asl per gli accertamenti del caso. Inutili i soccorsi prestati all'operaio irpino. L'uomo è stato trovato con la faccia riversa nello scavo per la posa delle tubazioni ma non è ancora chiara la dinamica che ne ha provocato la morte. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno.