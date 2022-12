Musei aperti a Santo Stefano e Capodanno: tutte le aperture straordinarie

Il 26 dicembre, il primo e il 2 gennaio musei e parchi archeologici statali rimarranno aperti in via straordinaria per le festività. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Ad esempio a Milano, il giorno di Santo Stefano, si possono visitare il Cenacolo e la Pinacoteca di Brera, a Firenze sono aperti gli Uffizi, il Bargello, l'Accademia, Boboli e le Cappelle Medicee, a Napoli il Palazzo Reale e Castel Sant'Elmo. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597. Sul sito del Ministero si può consultare la lista di tutte le aperture straordinarie.

Roma L'iniziativa del Ministero della Cultura è stata “simbolicamente” inaugurata al Colosseo dal ministro Gennaro Sangiuliano in visita al sito. "In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente”, ha dichiarato il ministro della Cultura. Il Colosseo è aperto il 26 dicembre e nei prossimi giorni dalle 9.00 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 15:30), con Foro Romano e Domus Aurea oltre al sistema museale composto dal Museo del Foro Romano, Museo del Colosseo e Museo Palatino.

Firenze Aperture straordinarie per la Galleria dell'Accademia di Firenze durante le festività natalizie. Il museo è aperto lunedì 26 dicembre, lunedì 2 e venerdì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania. L'orario di apertura sarà, come di consueto, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Domenica 1 gennaio 2023, il primo giorno del nuovo anno, grazie all'iniziativa del MiC-ministero della Cultura, 'Domenica al museo', che coinvolge tutti i musei statali, sarà visitabile gratuitamente (orario 9.15-18.50, ultimo ingresso ore 18.20). Sarà l'occasione per ammirare, oltre alle nuove sale, anche I Bronzi di Riace, un percorso per immagini, fotografie di Luigi Spina, a cura di Carmelo Malacrino, direttore del MArRC, Museo archeologico nazionale Reggio Calabria, realizzata per il cinquantesimo anno dalla loro scoperta. La mostra fa parte del programma David 140, ideato da Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, per festeggiare i 140 anni del capolavoro di Michelangelo nella Tribuna. Un'esposizione che riunisce due icone dell'arte: i Bronzi di Riace e il David di Michelangelo, un concreto esempio di collaborazione fra grandi musei italiani.

(GettyImages) Il David di Michelangelo alla Galleria dell'Accademia, Firenze