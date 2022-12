Musk ripristina gli account dei giornalisti che erano stati sospesi da Twitter

Elon Musk riammette gli account giornalisti sospesi da twitter, il social network di sua proprietà. Sulla questione Musk aveva proposto un referendum che si è espresso con il 59% delle preferenze per il ripristino degli account. "La gente ha parlato. Gli account che hanno 'doxxato' la mia posizione vedranno revocata ora la sospensione".



Il team di Elon Musk sta cercando nuovi investitori azionari per Twitter mentre gli utenti si ribellano, gli inserzionisti fuggono e i pagamenti del debito incombono. Lo rivela la piattaforma di notizie Semafor, citando fonti vicine all'operazione.



Il manager finanziario di Musk, Jared Birchall, ha contattato i potenziali investitori questa settimana, offrendo azioni di Twitter allo stesso prezzo, 54,20 dollari, che Musk ha pagato per acquisire la società a ottobre.



"Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto numerose richieste di investimento in Twitter - ha scritto Birchall agli investitori in un'e-mail che è stata esaminata da Semafor - Di conseguenza, siamo lieti di annunciare un'offerta di azioni ordinarie al prezzo e alle condizioni originali, con l'obiettivo di chiuderla entro la fine dell'anno".



Ross Gerber, un investitore di Tesla che ha dichiarato di aver investito meno di un milione di dollari nell'acquisizione originale di Twitter da parte di Musk, ha confermato di essere stato contattato giovedi' sera per un altro round di finanziamento. Gerber ha detto che sta prendendo in considerazione l'operazione, ma vuole avere un'idea più chiara del piano.