Twitter, Musk: "Ai sondaggi voteranno solo gli utenti abbonati"

Continua la querelle Musk – Twitter.

Il tycoon cerca di trovare una soluzione dopo il risultato del sondaggio lanciato sulla piattaforma in cui il proprietario chiedeva se fosse il caso di dimettersi dal ruolo di Ceo. Alla domanda la risposta dei sì è stata pari al 57,5 per cento.

Il patron della Tesla, che ha comprato Twitter per 44 miliardi lo scorso ottobre, ha parlato dopo diverse ore di silenzio a seguito del risultato e ha definito “interessante” la risposta data da Kim Dotcom al dilemma sulla sua carica.

Secondo il fondatore del sito di condivisione di file Megaupload, i risultati del sondaggio possono essere stati distorti dal voto degli account fake o non verificati: la soluzione al problema d’ora in poi potrà essere quella di far votare sulle questioni relative alla piattaforma soltanto gli abbonati Twitter Blue.

"Ottima osservazione. Twitter farà quel cambiamento", il commento di Elon Musk.

Twitter Blue è una forma di abbonamento a pagamento al social che consente a chiunque di acquistare un certificazione verificata con un segno di spunta blu per il proprio account.