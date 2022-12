Natale, psicologi: “Un italiano su 3 stressato, le feste amplificano il disagio”

Regali, brindisi, ritrovarsi in famiglia o partire per una vacanza: per molti il Natale è un periodo carico di attese e forse il più bello dell’anno. Per chi invece sta attraversando un momento di sofferenza, di solitudine e di disagio, è il più difficile.

E’ questa l’altra faccia della medaglia delle festività natalizie, che alcuni esperti identificano con il termine Christmas Blues, ovvero quel senso di tristezza, malinconia e ansia che può sopraggiungere in alcune persone durante le feste.

"Questa fase dell'anno si rileva stressante per un italiano su tre, per diversi fattori, pratici o psicologici". Ma per una parte di queste persone si arriva a un vero e proprio disagio "che colpisce in particolare chi soffre di depressione". A spiegarlo è David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop). "Le feste possono creare malinconia e stress. Le motivazioni di fondo sono sostanzialmente tre: solitudine, differenza tra clima festoso esterno e condizioni personali, momento di bilancio dell'anno".

Solitudine

"Le feste creano un clima a volte di euforia, di divertimento e di incontro. E questo amplifica la sensazione di solitudine vissuta da moltissime persone. E' uno dei sentimenti più diffusi di questa epoca. Non a caso è molto studiato in psicologia e sappiamo che incide sulla salute, sulla biologia: impatta sulle varie dimensioni della vita. Non si tratta di un sentimento legato solo alla solitudine fisica ma è una sensazione che si può avere al di là del numero delle persone che si incontrano. Ci si può sentire soli anche in mezzo alla folla. E le feste amplificano questo sentimento" afferma il presidente del consiglio dell’ordine degli psicologi.

Senso di inadeguatezza all'euforia collettiva

“Il secondo elemento è legato al fatto che le feste hanno assunto, sempre di più, una dimensione consumistica, in contrasto con il senso più intimo dell'evento. E' una discrepanza che le persone avvertono tra il loro stato d'animo e l'esterno: sono tante le persone costrette a vivere situazioni di disagio, sofferenza, difficoltà. Vedere intorno a sé che tutti sono felici e allegri, può creare un senso di distanza e inadeguatezza tra quello che si prova e quello che si crede che gli altri provino. La differenza tra la propria condizione e il contesto – continua Lazzari - crea un senso di diversità mal tollerato".

La crisi economica amplifica questo stato d’animo, "anche per le persone più attratte dall’aspetto consumistico dell’evento: il dover rinunciare ad acquisti o farli lo stesso anche quando non si potrebbe, mettendosi in una situazione di difficoltà maggiore, genera stress e frustrazione".

I bilanci di fine anno

“Il passaggio dell'anno che coincide con le feste infine è un'occasione per fare dei bilanci, momento in cui si tirano le somme, che spesso, non tornano mai, mettendo letteralmente in crisi le persone", conclude Lazzari