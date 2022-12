Naufragio dei bambini dell'11 ottobre 2013: reato prescritto

"Non doversi procedere" perché i reati sono estinti "per intervenuta prescrizione". Si è chiuso così, davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma, il processo sulla morte di 268 siriani, tra cui una sessantina di bambini, avvenuta l'11 ottobre 2013 quando un barcone di profughi che scappavano dalla guerra affondò in acque maltesi, a poca distanza da Lampedusa. Sul banco degli imputati figuravano Leopoldo Manna, comandante responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, e Luca Licciardi, capo della sala operativa della squadra navale della Marina Militare: i due erano accusati di omicidio colposo e rifiuto d'atti d'ufficio, ma la procura, in sede di requisitoria nell'udienza del 4 ottobre scorso, si era espressa per la loro assoluzione.

Il tribunale, però, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, non è stato dello stesso avviso e solo dalla lettura delle motivazioni si potranno comprendere le ragioni che hanno spinto il collegio a non optare per l'assoluzione di Manna e Licciardi.

"Appare francamente fuori da ogni elemento emerso immaginare la volontà degli imputati di volere la morte dei migranti - avevano osservato il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e il pm Santina Lionetti la scorsa udienza - . Non c'è alcun dolo, le procedure sono state rispettate e la loro missione è salvare le persone in mare". La procura di Roma, già a suo tempo, aveva sollecitato l'archiviazione del procedimento penale e in aula si è arrivati solo dopo l'imputazione coatta imposta dal gip.

"Le procedure di soccorso, seppur farraginose all'epoca, sono state attuate - aveva spiegato la procura -. I due ufficiali non si sono disinteressati della vicenda e hanno compiuto le procedure previste all'epoca. Le modalità con cui è avvenuto il naufragio non hanno permesso che ci fosse un bilancio ufficiale, c'è un deficit di conoscenza sul numero dei morti, sulle cause e sulla riconducibilità al presunto ritardo. La nave Libra, sollecitata da Malta, non sarebbe potuta arrivare prima. Non ci sono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati, le procedure sono state rispettate".

"Con questa sentenza non è emersa la non colpevolezza dei due imputati. Ora valuteremo le motivazioni sul calcolo della prescrizione e le strade sono due: o l'appello in sede penale o l'avvio in sede civile dell'azione per il risarcimento del danno". Così l'avvocato Arturo Salerni, legale di alcune delle parti civili.

"Confidavamo in una sentenza di assoluzione, soprattutto dopo l'intervento in aula della procura. E la sentenza di 'non luogo a procedere' per intervenuta prescrizione dei reati lascia un po' di amaro in bocca". Lo afferma l'avvocato Luca Ciaglia, difensore di Leopoldo Manna, uno dei due ufficiali imputati. "La prescrizione, che scatta dopo 7 anni e mezzo, è un fatto incontrovertibile però dobbiamo aspettare di leggere le motivazioni per capire come mai il collegio non abbia voluto assolvere i due imputati, come aveva chiesto la procura" aggiunge Ciaglia.