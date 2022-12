Ventinove ministri, solo quattro donne: via al sesto governo Netanyahu. Proteste fuori dalla Knesset

Il nuovo governo di Benyamin Netanyahu, il 37esimo nella storia di Israele, ha ottenuto la fiducia della Knesset, il Parlamento di Gerusalemme. Hanno votato a favore 63 dei 120 deputati, mentre i voti contrari sono stati 54. Lo ha annunciato il presidente dell’Assemblea, Amir Ohana.

Il nuovo governo è composto da 29 ministri, uno in più rispetto a quello varato un anno e mezzo fa da Naftali Bennett assieme con Yair Lapid. Un gabinetto a cui è stata impressa una ulteriore spinta conservatrice, voluta dal sei volte primo ministro israeliano (un record, ha battuto per longevità anche Ben Gurion).

La presenza femminile sarà molto ridotta, al tavolo dell’esecutivo ci saranno solo quattro donne: Miri Regev (Trasporti), Idit Silman (Ambiente), Orit Struck (Missioni nazionali) e Galit Distel Etbarian (ministra nell'ufficio del primo ministro). Nel governo uscente le ministre erano nove. A quanto risulta, fra gli 11 membri del Consiglio di difesa del governo (il gabinetto interno che affronta le questioni strategiche più delicate) non ci sarà alcuna donna.

Proteste all’esterno del Parlamento

Intanto, mentre il governo otteneva la fiducia, all’esterno del Parlamento israeliano si tenevano manifestazioni di protesta: oltre un migliaio da svariate organizzazioni, circa tremila persone secondo gli organizzatori, tutti radunati per esprimere grande apprensione per il futuro della democrazia israeliana. Di fronte a loro, schierati ingenti reparti di polizia.

La manifestazione è stata organizzata da un ventaglio di organizzazioni, fra cui gruppi Lgbtqi+ con le bandiere arcobaleno, impressionati dal pericolo che il nuovo governo prenda iniziative limitative della loro libertà. Altri dimostranti hanno accusato il nuovo governo di costituire una minaccia alla democrazia. "Uno Stato teocratico è la fine del nostro Stato” si leggeva in un cartello. E anche: "No al razzismo. Siamo venuti per disperdere le tenebre”. In un cartellone, Netanyahu era raffigurato come un detenuto: un riferimento al processo in corso contro di lui a Gerusalemme per corruzione e frode.

Ieri il presidente provvisorio della Knesset Yariv Levin (Likud) aveva chiesto alla polizia di preparare piani di emergenza per impedire una “Capitol Hill n.2” – ossia, un assalto al Parlamento come quello del 6 gennaio 2021 a Washington. Ma oggi a Gerusalemme la protesta si è svolta nella calma totale. Nel suo discorso alla Knesset, Netanyahu era tornato ad accostare i suoi contestatori ai facinorosi di Washington, in un implicito tentativo di delegittimare la protesta contro il suo governo, sostenuto da partiti ortodossi e di estrema destra. Ma fra i dimostranti, fra cui molti giovani, c'erano anche due ex capi di Stato maggiore: Dan Halutz e Moshe Yaalon.

Ottenuta la fiducia, il governo già al lavoro

Dopo il voto di fiducia, Netanyahu e i suoi ministri sono stati chiamati, uno dopo l'altro, a prestare giuramento. Quindi hanno preso posto nella sala centrale della Knesset accanto al tavolo del governo. Subito dopo un ricevimento, assieme con i familiari, i nuovi ministri terranno già oggi alla Knesset la prima seduta di governo. Quindi sono attesi nella residenza del Capo dello Stato, Isaac Herzog, per la tradizionale foto di gruppo.