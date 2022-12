"Noi baltici non ci facevamo illusioni": Lettonia rafforzerà il comparto della Difesa anche nel 2023

"La brutale guerra della Russia in Ucraina ha mostrato all'Europa il vero volto della Russia e le sue ambizioni imperialiste", è per questo che il ministro della Difesa lettone Ināra Mūrniece ha deciso di "continuare il rafforzamento del comparto della difesa" anche nel corso del 2023, come fatto per tutto il 2022.

"Noi baltici non ci facevamo illusioni. La Lettonia sta rafforzando le sue capacità di difesa nazionale attraverso una stretta cooperazione con i nostri alleati. Nel 2023, faremo un ulteriore passo avanti, cercando di rendere chiaro a ciascun cittadino lettone il suo ruolo e la sua responsabilità per la difesa del paese", ha aggiunto Mūrniece.

Nel corso di quest'anno, la Lettonia ha effettuato importanti acquisti per l'ammodernamento e il potenziamento degli strumenti a disposizione delle proprie forze armate. Tra gli armamenti adottati, spiccano quattro elicotteri uh-60m black hawk di produzione statunitense, 200 veicoli corazzati e sistemi di difesa antiaerea. Non meno importante è stato l'aumento numerico del personale a militare a disposizione del paese.

I ranghi dei riservisti della guardia nazionale sono aumentati di ben 2.271 unità, il triplo rispetto ai volontari ammessi nel 2021, mentre 407 cittadini sono stati ammessi nelle file dell'esercito regolare. Il paese ha inoltre reintrodotto il servizio militare obbligatorio con decorrenza dal 2023.