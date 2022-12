Tentano di combinare le nozze della figlia: i genitori condannati a 5 anni per maltrattamenti

Una coppia di pakistani voleva far sposare la propria figlia in Pakistan con un matrimonio combinato. La ragazza è riuscita a fuggire di casa e a denunciare l'accaduto. Il tribunale ha condannato i due genitori per maltrattamenti.

È accaduto a Brescia, dove il tribunale ha condannato a 5 anni i genitori di una ragazza di 24 anni di origine pakistana che avrebbero voluto far sposare la figlia in patria secondo un matrimonio combinato. La giovane, nell'estate di tre anni fa, insieme alle tre sorelle più piccole, era però riuscita ad allontanarsi dalla famiglia di origine per entrare in una struttura protetta. Da lì è scattata poi la denuncia. Alla fine è stato condannato anche il fratello a 5 anni e un mese per maltrattamenti, ma sono stati tutti assolti dall’accusa di induzione alle nozze.

“Mi dissero che se non avessi fatto come dicevano loro avrei fatto la fine di Sana Cheema” aveva raccontato in aula la ragazza. Il riferimento è a Sana Cheema, la giovane di origini pakistane, cittadina italiana con residenza a Brescia anche lei, che secondo le autorità italiane, ma non quelle pakistane, sarebbe stata uccisa in patria dai parenti perché avrebbe rifiutato le nozze combinate.