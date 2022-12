Nuovo decreto legge su ex Ilva, sindacati proclamano sciopero di 32 ore

Uno sciopero dalle 23 del 10 gennaio alle 7 del 12 gennaio è stato proclamato stasera nell'ex Ilva di Taranto, Acciaierie

d'Italia, dai sindacati Fiom Cgil, Uilm e Usb appresi i contenuti del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri.

Per le tre sigle, "nonostante nella giornata odierna il mondo del lavoro e delle istituzioni, all'unisono, abbiano inviato al governo un messaggio forte e chiaro, ovvero di non erogare nessun ulteriore prestito pubblico in qualunque forma ad ArcelorMittal, socio totalmente inaffidabile ed inadempiente, senza un preventivo riequilibrio della governance che, cosi come garantito dallo stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy in più circostanze, avrebbe dovuto prevedere l'ingresso di Invitalia in maggioranza, il Cdm ha approvato il decreto legge recante 'Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale' confermando la volontà di erogare i 680 milioni, già stanziati, in modalità finanziamento soci, ripristinando vergognosamente perfino lo scudo penale ai gestori del sito".

"In altre parole - dicono Fiom, Uilm e Usb - il governo Meloni si disinteressa completamente delle richieste di un intero territorio, dei lavoratori, dei cittadini, cedendo ai ricatti di un operatore privato che si permette quotidianamente di prendersi gioco delle piaghe della nostra comunità, compiendo solo sgradevoli bluff e azioni incostituzionali, garantendogli, come se non bastasse, anche l'esimente penale per i propri comportamenti illeciti".

Cosa prevede il nuovo Dl approvato dal Cdm

Il governo sblocca fino a 1 mld di euro per supportare la crisi dell'ex gruppo Ilva e consentire ad Acciaierie d'Italia di far fronte alla crisi di liquidità e ridurre la pesante esposizione debitoria verso i principali fornitori. A queste risorse, già previste con il Dl Aiuti bis, si sommano ulteriori 680 milioni, che potranno servire "fin da subito", dunque prima del 2024 come stabilito nel maggio scorso, quale finanziamento soci convertibile in un futuro aumento di capitale con cui portare la partecipazione dello Stato al 60% a cui ArcelorMittal contribuirà con 70 milioni di euro per attestarsi ad una quota del 40%. Nessun prestito ponte dunque ma l'attivazione di risorse già previste a sostegno dell'acciaieria di Taranto.

La decisione presa in Cdm arriva con un decreto legge, 10 articoli in tutto, che introduce misure urgenti per impianti di nteresse nazionale. Nel decreto, e non solo per il caso dell'ex gruppo Ilva ma per tutte le imprese di interesse strategico, il governo ha ripristinato lo scudo penale che il Governo Conte aveva cancellato per reintrodurre 'condizioni per la sostenibilità dell'investimento' stabilendo che le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta.

Il provvedimento dà corpo al nuovo accordo intercorso tra Invitalia e ArcelorMittal che ha sancito la possibilità di una modifica dei patti parasociali che incideranno su aspetti cruciali come la partecipazione azionaria e la futura governance. A valle di tutto questo una serie di impegni sottoscritti dai soci: rilancio del sito produttivo e garanzie occupazionali fissando target di produzione superiori a quelli conseguiti da Adi nell'ultimo biennio; riconversione industriale per un impianto green e il risanamento ambientale con il completamento dell'Aia nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al Polo di Taranto, iniziative di economia circolare, attivazione di impianti di desalinizzazione tramite il recupero delle acque dolci dei fiumi Tara e Sinni, e lo sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione Fsru galleggiante.

Le reazioni

Secondo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, il decreto rappresenta "una resa incondizionata del Governo nei confronti della multinazionale. Un atto grave e irresponsabile", "l'ennesima occasione persa da parte di un Governo del nostro Paese" e il finanziamento "un pannicello caldo che terminerà i suoi effetti nelle prossime settimane". Altrettanto critico il leader della Fiom Michele De Palma: "le decisioni non rispondono alle richieste avanzate nè in materia di produzione nè in materia di occupazione nè in materia di ambiente e tutela della salute ma soprattutto non c'è una risposta alla richiesta di pubblicizzazione avanzata dalle organizzazioni sindacali a fronte delle inadempienze aziendali".

Secondo il segretario generale della Fim Roberto Benaglia, invece, il decreto "contiene molti aspetti che vanno approfonditi prima di emettere sentenze drastiche e contrarie"; “La situazione è troppo delicata e non permette al sindacato di voltare le spalle alla realtà”. Per le sigle che hanno indetto lo sciopero, invece, il governo ha ceduto "ai ricatti di un operatore privato che si permette quotidianamente di prendersi gioco delle piaghe della nostra comunità, compiendo solo sgradevoli bluff e azioni incostituzionali, garantendogli, come se non bastasse, anche l'esimente penale per i propri comportamenti illeciti".