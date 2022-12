Nyt: dispositivi militari Usa con dati biometrici in vendita su eBay

Matthias Marx, un ricercatore nel campo della sicurezza dei dati tedesco, avrebbe acquistato su eBay per meno di 100 dollari un dispositivo militare americano utilizzato per acquisire dati biometrici, in maggior parte di afghani e iracheni. Secondo il New York Times la vendita è stata effettuata ad agosto.

Nella scheda di memoria del dispositivo SEEK II c'erano nomi, nazionalità, fotografie, impronte digitali e scansioni dell'iride di 2.632 persone, per lo più sospetti e acclarati terroristi, ma anche persone che avevano lavorato per il governo degli Stati Uniti o che erano state fermate a posti di blocco. Si è scoperto che il dispositivo è stato utilizzato l'ultima volta nel 2012 vicino a Kandahar.

Il SEEK II è un piccolo computer portatile, in grado di catturare fotografie, acquisire impronte digitali ed effettuare scansioni dell’iride, molto usato dall'esercito americano nelle missioni all'estero, soprattutto in Iraq e Afghanistan. Pare sia stato adoperato anche nell'operazione che ha portato alla cattura e uccisione di bin Laden.

Sembra che il dispositivo non sia l'unico trovato su eBay. Marx fa parte di un gruppo di ricercatori della Chaos Computer Club sulle tracce di oggetti simili dalla partenza delle truppe americane dall'Afghanistan.

L'obiettivo degli “hacker” era verificare se i talebani avrebbero potuto ricavare dati sensibili qualora fossero entrati in possesso dei pc. Quello che non potevano immaginare era quanto facile fosse ricavare i dati e trovare i macchinari in Rete, visto che, secondo le procedure, avrebbero dovuto essere distrutti.

"L'esercito americano non ha nemmeno provato a proteggere i dati", ha spiegato Marx al New York Times. "A loro non importava del rischio, o lo ignoravano". Tutte le informazioni sono risultate facilmente accessibili e non crittografate con il rischio di diventare un pericolo per molte persone, ad esempio gli informatori che aiutavano gli americani in Afghanistan.

Non è chiaro come siano finiti su eBay. Quello con i dati di 2632 persone era di un rivenditore del Texas che lo ha acquistato a sua volta in un lotto di strumentazioni dismesse dall'esercito. Il Pentagono ha detto di non poter commentare i dati prima di averli riesaminati. Dopo, saranno distrutti.