Odio sul web, Liliana Segre presenta 24 denunce: c'è anche Chef Rubio

Martedì a Milano la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato ai Carabinieri ventiquattro denunce in relazione a messaggi di “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte” ricevute sui social network o via posta elettronica.

Alcune sono nei confronti di ignoti, che spetterà agli investigatori identificare, ma tra i noti, a quanto si è appreso oggi, c'è Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, conduttore tra il 2013 e il 2019 di trasmissioni dedicate al cibo di strada sui canali Discovery e in precedenza giocatore nella massima divisione del rugby con la maglia del Parma.

Negli ultimi anni sono diventate note le sue posizioni fortemente critiche verso Israele, tanto che tre anni fa era stato denunciato per istigazione all'odio razziale per un tweet in cui definiva "abominevole" lo Stato ebraico. Ad aprile aveva definito "vergognoso" il "silenzio sistematico" su quella che ritiene essere una "pulizia etnica" contro i palestinesi.

Appresa la notizia, Rubini l'ha commentata con diversi tweet: “Chiedere a Liliana Segre di denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista [sic] che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio? I silenzi di parte sono odio, non chi resiste", si legge in uno di questi. Ha poi aggiunto: “Comunque volevo informare la mafia sionista che mi perseguita ormai da quasi dieci anni che qui a Frascati ancora non è arrivato nulla, quindi mi fa piacere sapere che tutti sionisti grazie alla loro rete capillare siano arrivati a saperlo prima ancora del sottoscritto”.