Olena Zekenska al Times: "Non abituatevi alla nostra situazione, con i parenti russi non parlo più"

“Il Regno Unito e le altre nazioni occidentali non devono abituarsi alla difficile situazione dell'Ucraina”. Lo ha sottolineato Olena Zelenska, consorte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un colloquio con il quotidiano Times. “È abbastanza comprensibile che l'Occidente sia stanco” ha ammesso la First Lady di Kiev. “Tuttavia – ha poi aggiunto – questa frase la sento spesso [riferendosi alla “stanchezza da guerra”, ndr]. È una frase piuttosto pericolosa per noi, perché è esattamente ciò che vuole il nostro avversario. Si aspettano che la gente dimentichi e che il mondo si stanchi delle tristi notizie e che l'Ucraina scompaia dalle prime pagine. Allora sentirebbero di avere il permesso di fare ciò che vogliono”.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, Olena Zelenska ha accusato i russi di aver cercato di terrorizzare gli ucraini facendo credere loro che non sarebbero stati in grado di sopravvivere. “Sarebbe sbagliato dire che queste cose non ci spaventano: lo fanno. Ma sappiamo che dobbiamo sopportarlo. L'inverno è infido ed è su questo che contano, non è la prima volta che usano la forza della natura contro la popolazione civile”.

La First Lady ha inoltre spiegato nel dettaglio come ha interrotto ogni contatto con qualsiasi parente o conoscente russo, confessando al quotidiano londinese: “Certo, la colpa è di Putin, ma senza il sostegno del popolo russo non avrebbe potuto farlo su una simile scala... Ho dei parenti [in Russia, ndr], ma non comunichiamo. Quelle relazioni sono finite completamente… Non avrà senso tornare a quei dialoghi, quando la tua vita, quella dei tuoi figli e quella della tua famiglia sono in grave pericolo e le persone non ti chiedono nemmeno se sei ancora vivo”.