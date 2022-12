Il ministro dello Sport dell'India: Pronti a candidarci per le Olimpiadi estive del 2036

L'India sta valutando "molto seriamente" una sua candidatura in vista delle Olimpiadi estive del 2036.

LA SESSIONE DEL CIO A MUMBAI - Ad annunciarlo è il ministro dello Sport, Anurag Thakur, in un'intervista a "Times of India" nel corso della quale fa il punto sulla sessione del Comitato olimpico internazionale che si terrà a Mumbai a settembre.

«È IL MOMENTO GIUSTO» - "La sessione del Cio è un evento prestigioso per l'India e qualunque misura debba essere intrapresa per fare un'offerta insieme al Comitato olimpico indiano, il governo la sosterrà. È il momento giusto", ha detto Thakur.

LA PRIMA VOLTA - Finora l'India non ha mai ospitato le Olimpiadi, mentre è stata sede dei Giochi asiatici e dei Giochi del Commonwealth. Le prossime sedi delle Olimpiadi sono Parigi nel 2024, Los Angeles nel 2028 e Brisbane nel 2032.

I GIOCHI NEL GUJARAT - L'ipotesi allo studio per il 2036 da parte delle autorità indiane coinvolgerebbe lo Stato del Gujarat e la cerimonia di apertura si terrebbe nella sua città più grande, Ahmedabad.

«POSSIAMO FARCELA» - A inizio dicembre Narendra Modi, primo ministro indiano, ha assunto la presidenza del G20 e il ministro dello Sport ha sottolineato che è un segno del fatto che il Paese ha le capacità organizzative per ospitare le Olimpiadi.