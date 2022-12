Caso Omerovic, un poliziotto: "Ho raccontato tutto perché era inutile continuare a nascondere"

Caso Hasib Omerovic, il disabile sordomuto morto cadendo dalla finestra durante l'intervento delle forze dell'ordine, all'indomani dell'arresto del poliziotto Andrea Pellegrini emergono nuovi dettagli sulle indagini. La mattina del 25 luglio i poliziotti sono entrati in una casa nel quartiere Primavalle a Roma in cerca del disabile, ma l'intervento si è concluso in modo tragico. Dopo la denuncia della famiglia della vittima è stata avviata un'inchiesta.

Come riportato nell'ordinanza di arresto di Pellegrini firmata dal Gip di Roma, un vigile urbano ha raccontato che la mattina del 25 luglio "personale del commissariato di Primavalle si era recato presso il loro comando per rintracciare l'abitazione di Hasib Omerovic, in particolare riferendo che si era presentato Andrea Pellegrini, poliziotto di sua conoscenza con altro collega, entrambi in borghese, chiedendo se aveva informazioni circa una persona rom sordomuta che gira il quartiere rovistando nei cassonetti, aggiungendo che gli interessava per via di diverse segnalazioni nel quartiere per molestie sulle donne".

Il vigile ha aggiunto "di aver ricevuto nel pomeriggio una telefonata da Pellegrini che stranamente lo ragguagliava del fatto che l'accertamento era finito male" e lo informava che "la persona si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile". Eppure dai tabulati dei due non risulta alcuna telefonata in quell'orario.

L'arresto di Pellegrini si basa tra le altre cose sulla testimonianza di un altro poliziotto suo sottoposto che ha deciso di raccontare tutto, dopo che in un primo momento aveva fornito una versione dei fatti non corrispondente al vero per timore del capo.

Ma "quando la pressione delle notizie di stampa sulla vicenda si era fatta insostenibile aveva finalmente sentito l'esigenza di recarsi dal dirigente per 'riferire le cose come erano andate perché in queste situazioni è inutile cercare di nasconderle'".

Dalle intercettazioni è inoltre emerso un messaggio Whatsapp scambiato tra due ispettori di polizia, in cui uno sollecitava l'altro: "In caso di dubbi scrivi e parati il ..., che poi l'onda di ... semmai arriva e sommerge tutti...". Il messaggio era stato inviato dopo che uno dei due aveva invitato il collega a far svolgere "bene bene le indagini perché le cose non stanno come hanno scritto" gli agenti coinvolti nell'intervento.