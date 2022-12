51enne ucciso a coltellate dopo una lite. Fermato il presunto responsabile

Prima il litigio, poi l'accoltellamento che non ha lasciato scampo a Carmelo Contarini, muratore 51 anni di Cattolica Eraclea. L'omicidio è avvenuto nello stesso comune dell'Agrigentino, in via Agrigento.

Il cerchio attorno al presunto responsabile si è stretto subito, con i carabinieri che hanno individuato un 66enne, Giovanni Ferrera, nella stessa strada. Sembra che stesse andando a consegnarsi nell'apparente consapevolezza di non potersi dileguare vista la presenza di diverse telecamere di videosorveglianza in zona.



L'uomo, un pensionato residente nello stesso comune, è stato condotto in caserma e ora - se le sue responsabilità venissero accertate - dovrà spiegare alla pm di turno cosa ha portato al diverbio e alla successiva escalation culminata nell'omicidio. Sembra che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo; erano infatti confinanti di terreno.

Dai primi elementi raccolti, pare che la lite sia scoppiata per futili motivi, forse dovuti all'alcol o a dissidi di vicinato.