84enne uccisa e marito 89enne ferito: fermata una figlia, ma non risponde alle domande del pm

Diletta Miatello, ex vigilessa 51enne, è stata fermata nella notte con l'accusa di avere ucciso la madre 84enne, Maria Angela Sarto.

Nella tarda mattinata di ieri l'anziana era stata trovata morta con diverse coltellate nella sua camera da letto a San Martino di Lupari (Padova). Secondo gli investigatori l'ex agente di polizia locale, che soffre di problemi psichici, avrebbe ferito al volto e alla testa anche il padre 84enne, Giorgio Miatello, portato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova dove si trova in gravi condizioni.

Condotta alla caserma dei Carabinieri di Cittadella, Diletta Miatello non ha voluto rispondere alle domande del magistrato, Marco Brusegan. Ieri mattina era stata la sorella minore a trovare la madre uccisa e il padre ferito, chiamando le forze dell'ordine. L'ex vigilessa era senza lavoro e sempre alla ricerca di denaro, e sembra non fosse in cura per i suoi disturbi.