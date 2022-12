84enne uccisa a coltellate nella sua casa, il marito 89enne ricoverato in gravi condizioni

Una donna di 84 anni è stata uccisa a coltellate nella sua casa a San Martino di Lupari (Padova). Ferito anche il marito 89enne, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova con ferite da arma da taglio e un trauma cranico.

TROVATI DA UNA FIGLIA - I due sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi da una figlia accorsa a casa dei genitori dopo averli chiamati al telefono senza che rispondessero. Sul posto i carabinieri che stanno lavorando all'ipotesi dell'omicidio e cercando di risalire al responsabile. Al momento l'altra figlia della coppia risulta irreperibile.

ESCLUSA LA RAPINA - Dopo i rilievi iniziali gli investigatori avrebbero escluso che l'omicidio si sia verificato nel corso di una rapina. La porta di ingresso e le finestre non sarebbero state danneggiate e gli oggetti preziosi che gli anziani tenevano nelle camere non sarebbero stati portati via.