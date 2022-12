Otto morti e 14 dispersi per una frana in un campeggio

Almeno otto persone sono state uccise e sette ferite, oltre a quattordici disperse, a seguito di una frana causata dalle forti pioggie stagionali in un campeggio in Malesia. L'incidente e' avvenuto nei pressi della cittadina di Batang Kali, appena fuori dalla capitale Kuala Lumpur e nei pressi di un complesso di casino' in una zona montuosa, hanno riferito i vigili del fuoco in una nota. Le squadre di soccorso stanno effettuando le operazioni di ricerca dei dispersi. Tre persone sono rimaste ferite.