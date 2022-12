Oxfam: torna a Natale il progetto solidale “Incarta il presente, regala un futuro”

Il gesto è “impercettibile”, far impacchettare i regali da mettere sotto l’albero per aiutare chi oggi è in difficoltà e lo sarà ancora di più, come ha detto ieri l’Onu, nel 2023. È il caso dello Yemen uno dei paesi dimenticati dall’informazione e dei quali ci si ricorda a volte, durante il Natale quando si diventa “più buoni”. In Yemen c’è una guerra che dura da 8 anni. Un paese stremato che deve fare i conti con l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, un effetto della crisi ucraina, con almeno metà della popolazione che non trova da mangiare, 2 milioni di bambini che soffrono da malnutrizione acuta e oltre 6 milioni di persone sull’orlo della carestia.

Ansa Yemen, profughi

Dopo una tregua durata solo 6 mesi nel paese le armi si sono fatte risentire e come se non bastasse si sta inoltre riaffacciando l’incubo del colera e il tasso di vaccinazione per il Covid19 è ancora bassissimo: solo metà delle strutture sanitarie sono in funzione e quasi 18 milioni di uomini, donne e bambini non hanno acqua potabile, servizi igienico-sanitari adeguati.

Oxfam Campi profughi in Yemen

Se lo Yemen e i paesi africani sono “lontani da noi” quindi assenti c’è però un’emergenza dentro “casa nostra”: la dispersione scolastica. Dall’inizio della pandemia Oxfam è impegnata a contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa, migliorando la possibilità delle famiglie che sono in grave difficoltà economica, alle prese - e lo sentiamo tutti i giorni - con il “caro vita” e il “caro bollette". I progetti Oxfam per l’anno scolastico appena iniziato riguardano oltre 30 scuole, più di 3mila studenti e centinaia di docenti e prevedono la collaborazione di partner locali e nazionali, istituzioni e realtà del terzo settore. Studenti e docenti avranno così la possibilità, frequentando laboratori e corsi, di sperimentare nuove pratiche didattiche volte a rafforzare le competenze scolastiche, eliminare le disuguaglianze di genere nelle scuole e sviluppare le tecniche digitali.

ANSA/ANDREA FASANI Scuola

Per favorire l’inserimento scolastico dei ragazzi ucraini arrivati in Italia, Oxfam ha inoltre avviato un servizio di mediazione linguistica e accompagnamento in 15 scuole primarie e secondarie che durerà per tutto il nuovo anno scolastico. Un percorso delicato, che in alcuni casi si svolge unitamente alla didattica a distanza che alcune scuole ucraine hanno continuato a offrire agli studenti, ma che con il passare dei mesi e con la guerra che non finisce sta diventando essenziale.

Telegram psicologa della crisi ucraina

Pietro Calamdrei ha scritto: ”La democrazia deve permettere ad ogni uomo degno la sua parte di sole e di dignità. Ma questo lo può fare solo la scuola la quale è il completamento necessario del suffragio universale”.