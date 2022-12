Pallavolo femminile, Conegliano batte VakifBank ed è campione del mondo

Pallavolo femminile, l'Imoco Volley Conegliano batte il VakifBank Istanbul ad Antalya ed è campione del mondo per club. Anche se qualcuno dirà che più che una gara tra le Pantere nere e la squadra turca, è stata tutto un duello tra Isabelle Haak, la svedese oggi in forza al Conegliano ma che ha fatto la fortuna del VakifBank negli anni scorsi, e Paola Egonu, nata a Cittadella (Padova), 24 anni compiuti oggi, con cui le venete per tre stagioni hanno vinto tutto. Nella sfida a ruoli invertiti hanno sostenuto quattro set dal forte sapore di una rivincita.

Per l'Imoco è la terza finale in tre anni dopo quella del 2019 vinta contro l'Eczacıbaşı Spor Kulübü, l'altra squadra di pallavolo femminile di Istanbul, e quella persa contro VakifBank un anno fa, dopo lo stop causa Covid 19 nel 2020.

L'avvio delle Pantere nere è frizzante come il Prosecco: grazie a Kathryn Rose Plummer e Isabelle Haak è subito 3-0. Egonu interrompe il break-point, ma Haak non ci sta ed è 5-3.

Il duello dei pronostici si avvera punto su punto: con l'ace di Egonu che acchiappa il pareggio e Haak che replica con le sue battute esplosive. A fine set non bastano gli otto punti di Egonu contro i cinque di Haak. È Plummer a firmare il 25-18 finale dell'Imoco.

L'inizio del secondo set è combattuto sul filo del rasoio (6-6), poi inizia il dominio di VakifBank. La squadra di Istanbul va sul 10-6, Conegliano pareggia ma alla fine Egonu e compagne prevalgono.

Nel terzo set l'Imoco parte in vantaggio, ma le ragazze turche non ci stanno e ne esce un testa a testa a tutta adrenalina. Egonu risponde per il -2 (18-20), Monica De Gennaro difende i colori del Conegliano e Haak trasforma il nuovo +4 (22-18). Alla fine è muro della statunitense Kelsey Robinson e 25-21 per le Pantere nere (parziale 2-1).

Il quarto set è un saliscendi di emozioni da togliere il respiro: il Conegliano va sul 7-5, Egonu realizza il controbreak (7-8), Haak acchiappa il 10-8 ma il VakifBank pareggia. Due colpi di Haak realizzano il +4 (20-16) e a quel punto all'Imoco basta mantenere il dominio e il gioco è fatto.