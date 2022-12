Pallavolo maschile, il Perugia trionfa nel Mondiale per club in Brasile

Il Perugia trionfa nel Mondiale pallavolo per club a Betim, in Brasile, in una finale tutta italiana vincendo 3-1 contro l'Itas Trentino.

Andata sotto nel primo set (20-25), la squadra allenata da Andrea Anastasi riprende in pugno la finale aggiudicandosi tre set di fila (25-23, 27-25, 25-19) nella sfida con gli uomini di Angelo Lorenzetti.

Gli umbri, capitanati da Wilfredo Leon, partecipavano per la prima volta al torneo che si disputa dal 1989 dopo essere stati ripescati grazie a una wild card. Il Zaksa Kedzierzyn-Kozle, squadra polacca campione d'Europa, si è ritirata dalla competizione lasciando così spazio al Perugia. Per Simone Giannelli e compagni quello conquistato in Brasile è il primo titolo internazionale. L'Itas Trentino, qualificata al torneo in quanto vicecampione d'Europa, lo aveva già vinto cinque volte, nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2018.

È la terza volta nella storia del Mondiale per club che a disputarsi la finale sono state due squadre italiane. Nel 1992 il Gonzaga Milano aveva prevalso sul Treviso e nel 2018 Trento aveva battuto la Lube. Su 17 edizioni, 11 sono state vinte da squadre italiane, quattro brasiliane e due russe. Nessuna altra nazione può vantare una vittoria nella competizione iridata per club.