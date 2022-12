Papa Francesco: "Stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzetti"

"Da tempo io ho parlato, stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzetti. Quella dell'Ucraina ci sveglia un po' perché è vicina, ma la Siria da 13 anni che è in guerra terribile. Lo Yemen quanto? Myanmar, dappertutto in Africa. Il mondo è in guerra. Fa soffrire tanto, fa soffrire tanto". E' quanto ha detto Papa Francesco all'inizio dell'intervista esclusiva su Canale 5, chiamata "Il Natale che vorrei".

Il Pontefice ha proseguito ricordando la cerimonia a cui partecipò nel 2014 a Redipuglia per il centenario dall'inizio della prima guerra mondiale. "Quando io sono stato nel 2014 a Redipuglia ho pianto. Ho pianto! Era per il centenario della guerra. Non potevo credere a questo: l'età della gente". "La guerra distrugge, distrugge sempre”, ha continuato il Papa parlando della "pazzia" della guerra.

"Poi ogni 2 novembre vado al cimitero. Un anno sono andato al cimitero di Anzio, dove sono sepolti i soldati americani. Ho visto l'età dei ragazzi e ho pianto. Ma come mai? Come mai si distruggono vite a quell'età? E' come una mistica della distruzione la guerra".

"Poi - continua Papa Francesco - quando c'è stata la commemorazione dello sbarco in Normandia ho visto sì, i capi di governo che ricordavano quello che è stato l'inizio della liberazione d'Europa, dal nazismo, fascismo. Ma lì sono rimasti 30.000 ragazzi sulla spiaggia".

"Io non capisco, la guerra distrugge. Delle volte penso alle mamme con il postino che bussa alla porta: 'Signora, una lettera per lei. Signora, abbiamo l'onore di dire che lei è la mamma di un eroe'. Sì, di quel figlio alla mamma rimane soltanto quella lettera. E' una pazzia la guerra, distrugge sempre", aggiunge. "E tu dici adesso c'è una crudeltà, perché un'aggressione ne porta un'altra, e un'altra, e un'altra. Va avanti così. E distruggere è come giocare. Poi, anche la fame, il freddo, ha tante cose che ti porta una guerra, distruzioni".

E poi Bergoglio denuncia il commercio delle armi: "L'industria delle armi, un'industria che invece di far progredire l'umanità fa delle cose per distruggere. Siamo pazzi".

Ma la guerra significa anche caro energia, imprese costrette a chiudere, famiglie in difficoltà, "questi sono gli effetti della guerra, no? I prezzi volano, si perde l'oggettività. Non si può manovrare perché tutto è connesso. Tutto è connesso", ha detto Papa Francesco.

“Questo è un Natale di guerra, non fate le spese come se nulla accadesse”

Sul problema delle persone che non hanno casa "c'è una cosa che a me preoccupa tanto: è l'atteggiamento dell'indifferenza", denuncia papa Francesco. "C'è una fotografia fatta da uno dei fotografi nostri qui - racconta il Pontefice -, che è l'uscita da un ristorante di una signora in inverno, con la pelliccia, è anziana, ha i guanti, il cappello. Si vede che c'era freddo. Esce dal ristorante e alla porta c'è una che chiede aiuto. Si vede un'umile donna di strada forse. La signora guarda da un'altra parte. Il peggio che a noi può accadere è guardare da un'altra parte".

"Per favore misurate le spese di Natale, misurate - richiama Francesco -. Questo è un Natale triste, un Natale di guerra. C'è gente che muore di fame. Per favore abbiate un cuore grande e non fate le spese come se nulla accadesse. L'indifferenza è una delle cose che dobbiamo lottare tanto e voi giornalisti avete un po' la missione di svegliare i cuori per non cadere in questa cultura dell'indifferenza".

Qatargate: “Siamo peccatori ma corrotti no, corruzione è peggio, ti putrisce l'anima”

Nell'intervista il Papa ha toccato anche lo scandalo del “Qatargate”. “Oggi si scivola dal peccato alla corruzione, per cui noi non dobbiamo tollerare questo - afferma Bergoglio -. Come mai, con il bisogno che c'è in Europa di tante cose, questa gente che è nell'amministrazione scivola in questa maniera nella corruzione?” “Anche io sono debole, tutti siamo deboli - insiste il Papa -. Ognuno ha il proprio punto più magro, diciamo così, la personalità: uno perché è bugiardo, uno ha un po' di ira, uno ha un brutto carattere. Ognuno ha la propria. Peccatore sì, ma corrotto no, eh? Corrotto no”. È peggio perché la corruzione ti putrisce l'anima". "Lei l'aveva detto: la corruzione 'spuzza'", gli chiede l'intervistatore. E Francesco risponde: "Spuzza in lombardo, puzza in italiano (ride, ndr)".