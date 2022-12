Papa Francesco: pregate per Ratzinger, è molto malato

"Dio porti consolazione ai nostri cuori turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altri punti del mondo; impartisco alle famiglie polacche e ucraine che si trovano nella vostra patria la mia benedizione", ha detto Papa Francesco, rivolgendosi ai pellegrini polacchi presenti nella sala Nervi per l'udienza del mercoledì. "Dio conceda alla martoriata Ucraina il dono della pace".



"Voglio chiedere una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine".