Papa Francesco tornerà in Piazza di Spagna per pregare per la "martoriata Ucraina"

Non lasciar passare la ricorrenza dell' Avvento come un qualsiasi giorno del calendario e anzi cogliere il suo significato senza mai dimenticare la “martoriata” Ucraina per la quale Papa Francesco rivolge continui appelli alla comunità internazionale affinché si arrivi alla pace, e ricevendo anche dure critiche da Mosca. E' quanto afferma Bergoglio nell'omelia dell'Angelus, dando appuntamento a giovedì prossimo 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione: "Celebreremo la Solennità dell'Immacolata. Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino".

L'evento pubblico torna in Piazza di Spagna, a Roma, alla presenza del pontefice che si recherà per l'atto di venerazione alla Madonna alle ore 16, dopo essere stato cancellato negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Nella seconda domenica di Avvento, il Santo Padre usa la figura di Giovanni Battista per spiegare la ricorrenza cristina che precede il Natale: il Battista era un "uomo allergico alla doppiezza", e quella dei farisei che da lui venivano sferzati perché "tra doppiezze e presunzione, non coglievano l'occasione di grazia, l'opportunità di cominciare una vita nuova". E, dunque qui il messaggio dell'Angelus di oggi: "L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre".

Giovanni Battista è descritto dal Papa come "un uomo austero e radicale, che a prima vista può apparirci persino duro e incutere un po' di timore. Ma allora ci chiediamo: perché la Chiesa lo propone ogni anno come principale compagno di viaggio durante questo tempo di Avvento? Cosa si nasconde dietro la sua severità, dietro la sua apparente durezza? Qual è il segreto di Giovanni? Qual è il messaggio che la Chiesa ci dà?".

In realtà - la spiegazione del Papa - “il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. Ad esempio, quando si avvicinano a lui farisei e sadducei, noti per la loro ipocrisia, la sua ‘reazione allergica’ è molto forte! Alcuni di loro, infatti, probabilmente andavano da lui per curiosità o per opportunismo, perché Giovanni era diventato molto popolare. Quei farisei e sadducei si sentivano a posto e, di fronte all'appello sferzante del Battista, si giustificavano dicendo: ‘Abbiamo Abramo per padre’. Così, tra doppiezze e presunzione, non coglievano l'occasione di grazia, l'opportunità di cominciare una vita nuova, erano chiusi nella presunzione di essere giusti.”

È come un grido di amore spiega ancora Francesco - come quello di un padre che vede il figlio rovinarsi e gli dice: 'Non buttare via la tua vita!'. In effetti, l'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. Per questo il Battista - come poi anche Gesù - è duro con gli ipocriti, invece quelli che si sentivano peccatori ‘accorrevano a lui per farsi battezzare’.