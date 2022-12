I deputati di “Russia Unita” devono rispettare il Codice di condotta del partito nei social

Il Codice di condotta nei social appena varato per i deputati di “Russia Unita”, uno dei partiti al potere, contiene 11 punti. Si tratta di divieti comportamentali e di esempi di comportamenti ritenuti deplorevoli.

I deputati non devono violare le norme etiche del partito “con fatti, parole e testi”. Non devono “affrettarsi a reagire nei social network e commentare per i media: i vantaggi mediatici di "essere il primo" possono trasformarsi nell'affermazione "ho sbagliato" (fuorviato, ingannato, solo per "catturare l'hype").

È categoricamente sconsigliato commentare l'agenda internazionale, i conflitti militari e interni in altri Paesi senza indicazioni preliminari concordate o prima della posizione ufficiale del Ministero degli Esteri russo.

È categoricamente vietato, inoltre, scrivere sui social network “in condizioni fisiche e psichiche alterate”.

Bisogna attenersi alle norme elementari della cultura della parola, non utilizzare vocabolario e gergo osceni, che possono essere interpretati in modo equivoco o dare agli avversari un motivo per “trollare”.

È necessario controllare le proprie emozioni e reazioni, specialmente nel caso di discussioni e provocazioni sui social media.

I parlamentari sono inoltre scoraggiati dal pubblicare foto di "articoli di lusso" e qualsiasi altro elemento che "possa fornire un'immagine di una 'classe privilegiata' agli occhi del pubblico".

Il Codice di condotta nei social presenta anche alcuni esempi di “cattiva condotta” dannosa per l’immagine del partito: Sultan Khamzaev, deputato della “Russia Unita”, nel gennaio 2022 durante le proteste in Kazakistan, si è espresso a favore di "un referendum in Kazakistan sulla riunificazione con la storica Patria - la Russia", mentre Oleg Matveichev, un altro deputato di “Russia Unita”, nello stesso periodo, ha affermato che gli uomini d'affari di Almaty che hanno chiesto destituzione di Nursultan Nazarbayev "dovrebbero soffrire". Quest’ultimo in seguito si è scusato per il suo post.