Pauroso incidente in Alto Adige, bus esce di strada e finisce nel bosco: 5 i feriti, nessuno grave

E' di cinque feriti, di cui nessuno grave, il bilancio di un incidente di un bus di linea a Sciaves, in Alto Adige, che poteva avere conseguenze ben più pesanti.

Il conducente del pullman, per colpa del manto stradale ghiacciato, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada in una curva in discesa, finendo nel bosco sottostante. Gli alberi hanno impedito che il mezzo precipitasse ancora più a valle, ma l'impatto è stato comunque violento.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre la maggior parte dei passeggeri si sono liberati autonomamente dal bus gravemente danneggiato. I feriti sono stati portati negli ospedali di Bolzano e Bressanone. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del fuoco della zona, la Croce bianca e i Carabinieri.