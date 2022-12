Peggiorano le condizioni di Pelé: Natale in ospedale, in atto una disfunzione renale e cardiaca

Pelé trascorrerà il Natale ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, a causa della "progressione della malattia oncologica" e della necessità di maggiori cure per le disfunzioni renali e cardiache. È quanto ha fatto sapere l'ospedale brasiliano con una nota firmata dai medici che hanno in cura “O Rey”.

"Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e la cura di un'infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache. Il paziente rimane ricoverato sotto le necessarie cure dell'équipe medica" si legge. Ancora prima della diffusione della nota ufficiale da parte dell'ospedale, le figlie Kely e Flavia avevano già annunciato che era "necessario" che Pelé trascorresse il Natale in ospedale per ricevere adeguate cure mediche: "Il nostro Natale a casa è fallito. Abbiamo deciso con i dottori che, per vari motivi, è meglio restare qui, con tutte le cure dalla nostra nuova famiglia, l'Albert Einstein Hospital," si legge in un messaggio corredato da una foto delle due sorelle sorridenti.

Pelé era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia.

"King" Pelé, 82 anni, è stato ricoverato all'Albert Einstein Hospital il 29 novembre dopo il rilevamento di un tumore al colon nel settembre 2021. Il brasiliano resta ricoverato "in una stanza normale, dove riceve il cure necessarie", prosegue la nota dell'ospedale.